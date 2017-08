O jornal O Município iniciou no dia 14 de agosto a publicação da série de reportagens Herança Empreendedora, que será veiculada diariamente, com o relato de histórias de sucesso do município.

Empresários bem sucedidos na indústria, no comércio e nos serviços contam sobre as suas origens, e porque resolveram empreender em Brusque, cidade marcada pela confiança na iniciativa privada e que tem o empreendedorismo como pilar para o desenvolvimento.