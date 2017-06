Inscrições para o Fundo Municipal de Apoio à Cultura estão abertas

Os projetos culturais de formação, produção e circulação nas áreas de Artes Cênicas, Música, Artes Visuais, Patrimônio Cultural, Literatura, Artes Populares e Artes Integradas podem ser inscritos até a próxima sexta-feira, 23, para concorrer ao Fundo Municipal de Apoio à Cultura. Os interessados, sendo pessoa física ou jurídica de direito privado sem fins lucrativos podem cadastrar até duas iniciativas, de até R$ 15 mil.

Os projetos junto com a documentação necessária devem ser entregues, das 9h às 17h30, na sede da Fundação Cultural de Brusque, na Praça da Cidadania. As propostas habilitadas serão divulgadas até o dia 5 de julho e o resultado final será publicado no dia 17 de julho, no site da Prefeitura e da Fundação Cultural de Brusque. Mais informações sobre as inscrições estão disponíveis em edital que pode ser encontrado no portal da Prefeitura de Brusque.