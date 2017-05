Instituições de ensino suspendem aulas desta quarta e quinta-feira

Por conta das chuvas das últimas horas, as aulas em algumas instituições de ensino foram canceladas.

No Senai de Brusque as aulas da noite desta quarta-feira, 31, e de quinta-feira, 01, pela manhã foram suspensas por orientações obtidas pela Epagri /Ciram sobre riscos de alagamentos e desmoronamento na região.

As aulas na Unifebe também foram canceladas nesta quarta-feira à noite e quinta-feira, 01, pela manhã.

A Assevim alerta aos acadêmicos que as aulas desta quarta-feira à noite também foram canceladas.

O Senac também suspendeu as aulas da noite desta quarta-feira, 31.

O secretário de Educação de Brusque, José Zancanaro, confirmou agora no fim da tarde desta quarta-feira a suspensão das aulas na rede municipal, como medida de preocupação em virtude do serviço de transporte escolar da rede e os automóveis terceirizados. Além do trânsito prejudicado.

A Agência Regional de Desenvolvimento (ADR) de Brusque informa ainda que as aulas desta quarta-feira, na Escola de Educação Básica Padre João Stolte, de Botuverá, foram canceladas.

Na quinta-feira, 01, as aulas dos três turnos da rede estadual de Brusque e Botuverá também foram suspensas.

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Brusque, informa que estão suspensas as aulas na entidade na quinta-feira, 1, apenas no período da manhã, em decorrência das chuvas.

O atendimento do Teste do Pezinho, até o momento, permanece mantido para quinta-feira, 1, de manhã, mas depende da condição climática. A Apae avaliará a situação e informará à comunidade.

A Prefeitura de Guabiruba informa que as aulas na rede municipal estão mantidas.

Transporte universitário

Por outro lado, o Transporte Universitário, que leva os estudantes de Brusque para a Furb e Univali, foram mantidos nesta quarta-feira.