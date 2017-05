Adolescente desaparecido foge para casa dos tios, em Itajaí

Após a divulgação sobre o desaparecimento de Ruan Lucas Martins da Silva, 15 anos, um tio entrou em contato com o Conselho Tutelar de Itajaí para informar o paradeiro do adolescente. A mãe havia registrado o boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil de Brusque na terça-feira, 30, e contou que o filho saiu de casa no sábado, 27, após uma discussão e não retornou mais.

O conselheiro tutelar Norival Montibeller conta que os familiares do adolescente não quiseram informar a localização de onde Ruan está, com medo de que a mãe e o padastro fossem ao local. Ele acrescenta que o adolescente está bem machucado e que o agressor teria sido o padastro, que o bateu com uma corda.

Montibeller já entrou contato com o Conselho Tutelar de Brusque para investigar o caso com a família. Será feito ainda um encaminhamento à Defensoria Pública, pois o tio quer solicitar a guarda do adolescente. “Então terá que aguardar pela decisão judicial se enquanto aguarda o processo o adolescente volta para casa. O problema é que ele já afirmou que se tiver que voltar para casa, irá fugir de novo”, conta o conselheiro.

Os procedimentos legais estão sendo realizados pelo Conselho Tutelar de Itajaí e, neste momento, Ruan Lucas permanece em local seguro. O tio ainda foi até a Delegacia de Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência e pegar a guia para o sobrinho fazer o exame de corpo delito.