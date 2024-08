Inteligência artificial pode ajudar a reduzir buracos em Brusque; entenda

A Prefeitura de Brusque, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, com o apoio da Secretaria de Fazenda e Gestão Estratégica, estuda a adoção de novas tecnologias para otimizar os serviços de manutenção urbana. Uma das soluções mais promissoras em análise é o “carro inteligente”, um veículo equipado com sensores avançados e monitorado por inteligência artificial (IA), operado por uma empresa terceirizada especializada.

Este veículo não é autônomo, ou seja, não anda sozinho, mas sua tecnologia permite o reconhecimento e mapeamento detalhado das ruas da cidade, identificando com precisão as áreas que necessitam de manutenção.

“Ele se assemelha ao carro do Google, que fotografa e mapeia as cidades. A diferença é que este fará isso com inteligência artificial, identificando rapidamente os principais problemas de cada bairro”, explica o diretor geral da secretaria de Obras, Thomas Haag.

O “carro inteligente” já foi testado gratuitamente para o município nos bairros Águas Claras e Primeiro de Maio, onde demonstrou sua capacidade de detectar uma variedade de problemas, como buracos, falta de sinalização, acúmulo de lixo em locais inadequados, entulho nas calçadas e até mesmo tampas de bueiros danificadas.

Avanço por outras tecnologias

A expectativa é que, com a implementação dessas novas tecnologias, os serviços de conservação das ruas se tornem significativamente mais eficientes.

“Atualmente, o planejamento de obras e serviços segue o mesmo modelo de 40 anos atrás. Embora tenhamos digitalizado muitos processos, ainda falta aprimorar todo o sistema. Isso é crucial, pois a cidade cresceu consideravelmente e as demandas aumentaram de forma exponencial, exigindo respostas mais rápidas e eficientes do setor público”, complementa Haag.

Além disso, a secretaria de Obras diz estar avançando em outras frentes tecnológicas, como o monitoramento em tempo real de todo o maquinário por GPS, o que permitirá um controle mais rigoroso e uma operação mais eficiente, além do uso de georreferenciamento cartográfico para planejar e executar as obras com maior precisão.

“Essas inovações permitirão a criação de novos planos estratégicos para a realização das operações de manutenção, proporcionando dados precisos para mensurar e avaliar as demandas em diferentes bairros da cidade”.

Leia também os destaques da semana:

1. Com encerramento das convenções partidárias, Brusque terá quatro candidatos a prefeito

2. Empresária é condenada por sonegar imposto de estabelecimento em Brusque

3. Agosto de 1984: há 40 anos Brusque era destruída pela maior enchente da sua história

4. Câmara de Vereadores entrega oito títulos de cidadão honorário de Brusque

5. Novas 16 marcas de café torrado têm consumo proibido por presença de elementos estranhos; confira quais são

Assista agora mesmo!

Icônica danceteria 1020 traz histórias de diversão e fuga de namorados em Brusque: