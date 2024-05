O Brusque anunciou, nesta quinta-feira, 9, o empréstimo do zagueiro Iran Sidny ao Náutico, que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro. O atleta tem contrato com o quadricolor até o fim do ano.



Iran chegou ao Brusque para o início da temporada 2023. Fez 17 partidas no ano passado, saindo do banco em 13 oportunidades. Em 2024, jogou uma única partida: o empate em 1 a 1 com o Hercílio Luz, pelo Catarinense. Foi titular e ficou em campo até o apito final.

Ainda assim, acabou perdendo espaço para Ianson e viu a concorrência aumentar com as chegadas de Matheus Salustiano e, mais recentemente, Maurício.

Aos 28 anos, Iran acumula passagens recentes por Volta Redonda e Atlético-BA.

Assista agora mesmo!

Conheça a melhor comida caseira de Brusque no Restaurante do Nido: