Homem fica ferido após ser atingido por tronco durante corte de árvore em Botuverá

Um homem, de 65 anos, ficou ferido após o tronco da árvore que estava cortando cair sobre ele. O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira, 9, na rua Águas Negras, localizada no bairro Sessenta, em Botuverá.

O local foi de difícil acesso para o Corpo de Bombeiro, com mais de 5 quilômetros distante da estrada principal. Os socorristas precisaram do apoio da Prefeitura de Botuverá para chegar até a localização e realizar o resgate.

A vítima estava caída em um barranco dentro de um reflorestamento de eucaliptos, os quais estavam sendo cortados no momento do acidente. O homem foi atingido na região da nuca e não apresentava sensibilidade e nem conseguia mexer o corpo.

Os socorristas fizeram um curativo na cabeça da vítima e, com a ajuda de trabalhadores locais, conseguiram colocar o homem dentro do carro para ser levado a viatura do Corpo de Bombeiros que ficou na estrada principal por não conseguir ter acesso ao local do acidente.

Posteriormente, a vítima foi encaminhada com urgência para o Hospital Azambuja, em Brusque, para receber atendimento médico. Até a publicação desta matéria, não foram divulgadas mais atualizações sobre o estado de saúde da vítima.

