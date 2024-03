Irmãos são condenados por atacarem vítima com golpes de facão, em Brusque

Na tarde desta quarta-feira, 27, o Tribunal do Júri condenou dois irmãos a 1 ano e quatro meses, cada, em regime aberto, por agredirem um homem com golpes de facão. O crime aconteceu no mês de janeiro de 2019, em Brusque.

Segundo informações que constam no processo, os irmãos estavam em um bar na Avenida Primeiro de Maio e agrediram a vítima por ciúmes da ex-namorada de um deles que estava acompanhada de um homem.

Os irmãos estavam armados com facões e ambos agrediram a vítima dentro do bar com uma garrafa de vidro. Depois, novamente juntos, já na parte externa, os réus desferiram uma série de golpes com facão em diferentes partes do corpo, causando lesões graves.

Os agressores também danificaram o telefone celular que estava em um dos bolso da calça da vítima, resultando na explosão da bateria do dispositivo e causando queimaduras de terceiro grau.

Após a briga, um dos irmãos conduziu um veículo em alta velocidade e colidiu em outro carro. Na sentença realizada nesta quarta-feira, o réu também foi condenado a sete meses, também em regime aberto, por expôs a perigo diversas vidas no trânsito.

O conselho de sentença entendeu que os réus não tinham intenção de matar a vítima e desclassificaram o delito para lesão corporal de natureza grave. Ambos podem recorrer em liberdade.

