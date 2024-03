Alunos e professores de intercâmbio italiano conhecem pontos turísticos de Brusque

Alunos e professores do Instituto Alberghiero Costaggini, da cidade de Rieti na Itália, estão realizando um intercâmbio em Brusque, onde estão conhecendo um pouco do turismo, da cultura e da culinária da cidade no Vale do Itajaí.

Na manhã desta quarta-feira, 27, os integrantes fizeram visita guiada no Parque das Esculturas e aproveitaram também para conhecer o Pavilhão da Fenarreco.

“Estivemos junto com o grupo acompanhando de perto essa ação. As pessoas se maravilham com nossos pontos turísticos, não apenas por sua beleza, mas sim pela cultura e aprendizado que cada espaço da nossa cidade representa”, comenta Rafaela Maestri, diretora-geral de Turismo.

A reitora da Unifebe e presidente do Conselho de Turismo (Comtur), Rosemari Glatz, relembra que o projeto iniciou em 2023 com o instituto de gastronomia e hospedagem com a cidade italiana.

“A ação trouxe o intercâmbio para os alunos do Colégio Unifebe. Agora chegou a vez de nós aqui recebermos os intercambistas. Entre os atrativos que eles conheceram está o Parque Internacional das Esculturas Ilze Teske, que é um monumento de valor incomparável à nossa comunidade. Eles e nós estamos muito satisfeitos com os resultados”, finaliza Rosemari.

