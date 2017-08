Eu tenho um amigo, muito querido, que já me disse várias vezes que eu não faço parte do target da MTV. Aliás, não faço parte do público alvo desde o lançamento da primeira encarnação da MTV Brasil, para minha total indignação. Naquela época, eu já tinha passado dos 25 anos, idade “corte” do público que interessava ao canal.

Naquela época, como hoje, eu ignorava solenemente que não era convidada para a festa e ficava de olho na programação do canal. Hoje, pós devolução da MTV a seus donos originais, confesso que boa parte do que assisto por ali é puro guilty pleasure (ah, os Shore, os De Férias com o Ex, essas bobajadas todas…). Mas sempre sobra uma parte informativa. E a melhor nesse quesito, para mim, são os programinhas que passam no intervalo sob a hashtag #prestatenção. É uma pequena plataforma de lançamento de novos músicos, nacionais e internacionais, normalmente muito bem escolhidos.

Foi no #prestatenção que vi e ouvi pela primeira vez Karol Conka, muito antes dela se transformar em uma figura merecidamente onipresente.

Portanto… como não se empolgar ao ver ali, naquele mesmo espaço, escolhida com o mesmo capricho, a nossa “prata da casa” Jade Baraldo? Com um trecho de seu videoclipe Brasa, mostrando que está mais do que pronta para atingir o sucesso, degrau por degrau, do nicho mais específico até o plano mais popular.

Jade parece ter conseguido fazer uma transição complicada, a de deixar de ser “ex-participante de competição musical da Globo“, aproveitando aqueles holofotes para ir adiante, com muito menos limitações.

A gente só pode mesmo alimentar um orgulho e uma torcida bem realistas, tendo a total noção de que ela já ultrapassou as primeiras barreiras para quem tenta ser músico profissional no Brasil de hoje. Agora, é continuar a expandir a visibilidade enquanto investe no que ela já está, logicamente, investindo: qualidade e relevância do trabalho.

Nossa menina já está indo longe. Muito mais longe do que seria fácil conseguir. #prestatenção