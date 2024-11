Brusque está nas semifinais do futsal feminino dos Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc), após ter vencido Joinville por 3 a 0 na tarde desta quinta-feira, 21, no ginásio do Sest/Senat, em Concórdia. Kassi, Júlia e Vanessa marcaram os gols da partida.



O município é representado pelo Barateiro Havan Futsal na competição. A equipe brusquense enfrenta Chapecó na semifinal. O confronto reúne Barateiro e Female, duas tradicionais equipes da Liga Feminina de Futsal (LFF), a principal competição da modalidade no país.

Na primeira fase, o Barateiro foi implacável, vencendo as equipes de Concórdia, Videira e Florianópolis por 5, 9 e 12 a 0, respectivamente.

Chapecó também teve 100% de aproveitamento na primeira fase. Venceu Vargem Bonita por 8 a 0 e Blumenau por 6 a 1. Nas quartas de final, bateu Tubarão por 1 a 0.

A semifinal entre Brusque e Chapecó será disputada nesta sexta-feira, 22, à tarde, em horário a ser confirmado.

