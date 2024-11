Investigação muda de rumo após documento ser encontrado com homem morto no rio em Blumenau

Um documento encontrado nas roupas do corpo em decomposição encontrado na manhã de terça-feira, 19, no rio Itajaí-Açu, em Blumenau, levou a Polícia Civil a procurar os familiares desta possível vítima.

De acordo com o delegado Bruno Fernando, do Departamento de Investigações Criminais (DIC), a Polícia Civil está aguardando a finalização do laudo cadavérico. Porém, um documento de um homem natural de São Paulo foi encontrado nas roupas.

“Em Santa Catarina não há nenhum B.O de desaparecimento dele, então estamos tentando localizar familiares para ver se conseguimos colher material genético para realizar o exame de DNA”, ressaltou. Dinheiro também foi encontrado junto ao corpo.

Ainda segundo o delegado, havia a suspeita da vítima ser um homem de Blumenau que está desaparecido, entretanto, até o momento a hipótese está descartada. Segundo informações preliminares, não havia lesões no corpo.

Caso

O corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado preso na grade de proteção da Usina do Salto, na rua Bonfim, de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar.

A Polícia Militar e a Polícia Científica também foram acionadas e estiveram no local.

