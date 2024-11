Papai Noel dos Correios em Brusque: saiba onde e como adotar cartinhas

A campanha do Papai Noel dos Correios em Brusque já está em andamento. Uma agência está disponível para adoção de cartinhas e recebimento de presentes.

O público tem até o dia 19 de dezembro para adotar cartas e entregar os presentes nas unidades. As cartinhas contêm pedidos de crianças em situação de vulnerabilidade social. Os presentes são entregues pela estatal.

Como adotar cartinhas em Brusque

As cartinhas podem ser adotadas pela internet ou presencialmente na agência dos Correios na avenida Lauro Muller, 30, no Centro.

Na internet, basta acessar o blog da campanha blognoel.correios.com.br e seguir as instruções.

A entrega de presentes deve ser feita presencialmente, no ponto de entrega indicado no blog.

As datas de início e fim do período de adoção variam por estado. Todas as informações sobre prazos de adoção e entrega de presentes também estão no blog.

