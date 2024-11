VÍDEO – Caminhoneiro escapa por pouco de trem ao desrespeitar sinal no Norte de SC

Um motorista flagrou o momento em que por pouco um caminhão não é atingido pelo trem na BR-280, em São Francisco do Sul, no Norte de Santa Catarina. O caminhão desrespeitou o sinal e passou pelo trilho, mesmo com o trem se aproximando. O caso aconteceu nesta terça-feira, 19.

O vídeo circula nas redes sociais. A imagem mostra que o caminhão termina de passar pelo trilho no momento em que o trem fica mais próximo. O maquinista parou o trem.

Não parar o veículo antes de atravessar uma linha férrea é infração gravíssima segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Assista ao vídeo:

Leia também os destaques da semana:

1. Fim da escala 6×1: veja opiniões de entidades de Brusque sobre PEC que propõe mudanças na jornada de trabalho

2. Procon-SC notifica a Yeesco, empresa líder de reclamações no ano

3. Escassez de mão de obra qualificada na indústria gera atrasos no setor em Brusque e região

4. Após cinco anos, novo padre é ordenado em Brusque

5. Acibr celebra 90 anos em jantar com homenagens a empresários e empresas que marcaram história

Assista agora mesmo!

Sólo: moradores de Botuverá resgatam jogo esquecido há 50 anos: