Jersinho será o técnico do Brusque na Copa Santa Catarina

O técnico Jerson Testoni, o Jersinho, será mais uma vez o técnico do Brusque Futebol Clube, desta vez com a responsabilidade de preparar o time para a Copa Santa Catarina. Jersinho foi o treinador nas duas partidas do mata-mata do Bruscão no Brasileirão Série D, contra o São José (RS), logo após a saída de Pingo, com uma vitória e uma derrota para o Zequinha e a eliminação no saldo qualificado.

Jersinho treinou a base do clube, foi auxiliar técnico de Mauro Ovelha e Pingo e agora volta a ser efetivado como treinador da equipe profissional. O primeiro compromisso será contra o Inter de Lages, em Lages, no dia 8 de outubro.