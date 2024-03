Jornal do Grupo O Município é homenageado na Câmara de Vereadores de Joinville

Na noite desta quarta-feira, 28, o jornal O Município Joinville, integrante do Grupo O Município, recebeu uma homenagem na Câmara de Vereadores pelo trabalho realizado na cidade durante sessão especial.

O agraciamento foi proposto pelo vereador Wilian Tonezi (Patriota). Ele reconhece que fazer jornalismo não é uma atividade simples e demanda um espírito de união dos jornalistas. “Essa homenagem que nós estamos fazendo a vocês é justamente em função desse trabalho, fundamental para a cidade de Joinville e por toda a contribuição que vocês dão no dia a dia da nossa cidade, que é de suma importância”, destaca Tonezi.

O presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, Diego Machado (PSDB), complementa o propositor e diz que homenagens como essa são parte importante do trabalho parlamentar. “É dever também do Poder Legislativo reconhecer quem contribui para uma Joinville cada vez melhor. Por isso, o jornal O Município Joinville, com sua abrangência e imparcialidade, merece com certeza esse reconhecimento”, comenta.

O diretor-geral do Grupo O Município, Cláudio José Schlindwein, agradece a Câmara pela atitude e reforça a importância dessas ações. “Eu gostaria de parabenizar a Câmara de Vereadores de Joinville pela iniciativa de homenagear empresas e, entre elas, O Município Joinville. Essa atitude faz com que esse momento seja muito especial, porque isso faz com que conheçamos a história de sucesso de cada uma e é inspirador”, reconhece.

Além do jornal, a sessão especial também homenageou Maria Carola, família Hübner, Triângulo Imóveis e Ministério Renovo do Senhor.

No próximo sábado, 2, o jornal O Município Joinville completa 4 anos de atuação na cidade. “É uma honra receber esta homenagem. Ela vem em um momento de celebração para o jornal e coroa a nossa trajetória desde 2020 em Joinville. Gestos como este nos motivam a seguir em frente com ainda mais determinação na nossa missão de fazer jornalismo com responsabilidade”, diz o diretor de Jornalismo e Operações do Grupo O Município, Andrei Paloschi.

O foco em produzir conteúdo local tornou ainda mais especial a homenagem desta noite. “É com gratidão que recebemos esta homenagem pelo nosso papel no jornalismo voltado para a cidade. A equipe de O Município Joinville está sempre atenta aos principais acontecimentos. Cobrimos eventos importantes para Joinville, produzimos conteúdos especiais e nos preocupamos em trazer a informação com agilidade e responsabilidade. É um desafio diário e ter o nosso trabalho reconhecido é muito importante para nós”, finaliza a editora-chefe do jornal O Município Joinville, Brenda Pereira.

A homenagem feita pela Câmara de Vereadores reforça o sucesso que o jornal tem conquistado na cidade. O portal omunicipiojoinville.com soma mais de 50 milhões de visualizações desde a sua criação em 2020.

O Grupo O Município opera ainda com jornais em Brusque, onde completará 70 anos em junho deste ano, e em Blumenau, onde atua desde 2017.

O Município Joinville nas redes

1,3 milhão de acessos ao mês segundo o Google Analytics

54,9 mil seguidores no Instagram @omunicipiojoinville

20 mil membros em grupos de WhatsApp

65 mil seguidores no Facebook

27,4 mil membros no grupo do Facebook

Assista agora mesmo!

Educador físico da Bolívia faz história no esporte brusquense: