Motociclista sofre acidente ao passar por buraco no Jardim Maluche

Uma motociclista sofreu uma queda após passar por um buraco na avenida Hugo Schlosser, no bairro Jardim Maluche, em Brusque. A vítima ia para o trabalho quando acabou derrapando na areia presente no local, que fica próximo ao Centro de Educação Infantil Hilda Anna Eccel. O fato ocorreu na terça-feira, 27, um dia depois de uma cratera se abrir na via.

Fernanda Gomes do Nascimento conta que estava com o filho, Wanderson Anselmo Nascimento, na garupa quando, de repente, viu o buraco, sem sinalização e, na tentativa de frear acabou caindo da moto. Ela e o filho tiveram ferimentos nos braços e pernas, além de pertences danificados, como o celular e o próprio veículo. Posteriormente, ela foi até o hospital.

Na segunda-feira, 26, a Prefeitura de Brusque divulgou que dois rompimentos de tubulações fizeram com que duas crateras fossem abertas, sendo uma delas no bairro Santa Terezinha e outra no Jardim Maluche, trecho que é mencionado na matéria.

O secretário de Obras, Ivan Bruns, afirmou que o buraco é oriundo da enorme cratera que se abriu na segunda-feira.

Ele pontuou que a reforma do local foi feita imediatamente, porém não foi implantado o asfalto no trecho por complicações com a área afetada. “Como era muito material para a fundura da cratera, poderia ocorrer um solevamento”. Hoje, a passagem de veículos no local ajuda a deixar o material compactado no solo.

Ele afirmou que até o início da próxima semana o asfalto deve ser colocado na região. Confira como local está hoje:

