Jovem morre após ser atropelada por caminhão enquanto atravessava faixa de pedestre em Itajaí

Uma jovem morreu após ser atropelada por um caminhão enquanto atravessava uma faixa de pedestre na Avenida Paulo Bauer, próximo à saída do Ferry Boat, em Itajaí. O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira, 4, e contou com o apoio da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Samu. A vítima morreu no local.

De acordo com testemunhas, a vítima atravessava a avenida sobre a faixa de pedestres quando foi atropelada por um caminhão.

Imagens de câmeras de monitoramento no local confirmaram os relatos das testemunhas, registrando o momento em que o condutor do caminhão avança sobre a faixa de pedestres e atropela a vítima no instante em que ela efetuava a travessia.

Condutor

O condutor, um homem de 53 anos, afirma que não viu a vítima sobre a faixa de pedestres, percebendo a colisão somente quando observou ela caída, através dos retrovisores.

Ele permaneceu no local até a chegada da PM e não apresentava sinais de embriaguez, tendo sido submetido ao exame do etilômetro, que restou negativo para ingestão de qualquer quantidade de álcool.

Equipes do Codetran se encarregaram dos procedimentos de trânsito. Agentes da Polícia Civil e Polícia Científica também estiveram no local.

O motorista envolvido no acidente de trânsito foi conduzido para a CPP de Itajaí, acompanhado de seu advogado, incurso no crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor agravada por ocorrer sobre a faixa de pedestres.

Até o momento do encerramento da ocorrência, a identidade da vítima não havia sido confirmada, no entanto, suspeita-se que era uma jovem de 18 anos.

