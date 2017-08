Jovem é detido com maconha e ecstasy no Centro de Brusque

A Polícia Militar deteve um jovem de 25 anos por posse de maconha e ecstasy nesta quinta-feira, 17, por volta de 4h30 da madrugada.

A PM abordou o jovem junto com outros homens em um Sandero com placas de Minas Gerais, na avenida Cônsul Carlos Renaux, Centro.

Os policiais mandaram todos saírem do carro com as mãos na cabeça, mas um deles não obedeceu e foi preciso usar força moderada, segundo a PM.

Foram apreendidos junto com o jovem 10 gramas de maconha e um comprimido de ecstasy. Ele foi conduzido à delegacia, onde explicou que a droga é para consumo próprio.

O jovem também disse que não obedeceu a PM porque achava não poderiam mexer na carteira dele. Ele assinou um Termo de Comprimento de Comparecimento e deverá ir ao Juizado Especial Criminal para responder pelo crime.