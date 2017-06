Jovem é assassinada com crueldade, no Nova Brasília

O corpo de Roberta Keller, 19 anos, foi encontrado na quarta-feira, 31, em vala do bairro Nova Brasília, em meio à mata. Ela, que era moradora de Guabiruba, foi assassinada com crueldade, incendiada viva, e tinha sinais de torturas pelo corpo.

A imprensa só teve autorização para divulgar o crime na noite desta quinta-feira, 1, pois a polícia preferiu manter em sigilo as investigações. Segundo o relato da mãe no BO, Roberta estava desaparecida desde o dia 11 de maio, última vez que conversou com a filha por telefone.

A mãe ainda informou à polícia que Roberta era usuária de drogas e não morava com a família há, aproximadamente, três meses. Conforme contou a mãe, a jovem não tinha residência fixa e sempre estava em um local diferente. Da última vez que conversou com Roberta, ela estava no bairro Santa Terezinha.

De acordo com o delegado Alex Bonfim Reis, da DIC, o motivo da morte de Roberta foi uma dívida com traficantes. “A Roberta foi mais uma vítima do tráfico, ela tinha envolvimento com drogas e não morava mais com família, não tinha paradeiro certo e faleceu em razão do tráfico, as provas são claras”, diz.

Até o momento, quatro, dos cinco envolvidos na morte da jovem já foram presos: Cláudio Batista dos Santos; Júlio César Poroski, o Galego; Pâmela Carvalho e um taxista que não teve o nome revelado porque sua participação no crime ainda está sendo apurada. Robson Geovane Mendes dos Santos está foragido.

Devido às condições em que foi encontrado o corpo, foi necessário ser colocado direto em uma urna lacrada, sem preparação. Com isso, não foi possível realizar o velório. O sepultamento de Roberta ocorreu às 14h30, no Cemitério do Lageado Baixo, em Guabiruba.

Mais informações em instantes