Jovem em atitude suspeita é abordado com drogas, em Guabiruba

Durante as rondas da Visita Escolar, da Polícia Militar de Guabiruba, na sexta-feira, 26, no bairro São Pedro, um jovem de 21 anos foi abordado em atitude suspeita. Ele estava em um veículo Uno com outro companheiro.

Na revista pessoal, foi encontrado no bolso do motorista um cigarro de maconha e materiais relacionados ao uso a droga. O jovem assinou um termo de compromisso para comparecer em audiência e foi liberado.

Na abordagem, os policiais perceberam ainda que ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação e que o licenciamento do carro estava vencido. Com isso, o veículo foi notificado e retirado de circulação.

Segundo a PM de Guabiruba, a intenção com as Visitas Escolares é afastar as pessoas com má intenção do ambiente escolar.