Dominó do Bóca Cunha reúne mais de 100 duplas em Brusque

Começou na manhã deste sábado, 27, mais uma edição do tradicional torneio de dominó do Bóca Cunha, realizado na chácara do anfitrião, no bairro Rio Branco. Neste ano, a competição reúne 112 duplas. Os vencedores serão premiados à noite.

Apesar de oficialmente ser um torneio de dominó, o evento é conhecido por reunir dezenas de políticos, empresários e membros do poder Judiciário.

Nomes como o dos deputados federais Espiridião Amin (PP) e Décio Lima (PT) mais uma vez marcaram presença, assim como representantes dos poderes Executivo e Legislativo de Brusque e da região.

Anfitrião do evento, o ex-prefeito José Luiz Cunha, o Bóca, ficou satisfeito com a edição de 2017.

“Mais um ano em que foi um sucesso. Pessoas de todo o Brasil estão aqui, e diz a Confederação Nacional do Dominó que este já é um evento nacional. Agradeço a presença de todos”, afirmou.

No ano passado, Bóca foi questionado, durante o evento, sobre eventual candidatura, mas disse que não tinha interesse. Terminou 2016 como prefeito de Brusque, após vencer uma eleição indireta realizada pela Câmara em junho.

Neste ano, seu nome novamente é cotado para o pleito de 2018, situação que desconversa e leva em tom de brincadeira.

“Dizem os fofoqueiros que vou ser candidato à Presidência da República se tiver uma eleição indireta, porque estão dizendo que sou craque”, afirmou Bóca, antes de dizer que está focado em tocar a empresa.

Nos últimos anos, o torneio de dominó, tradicionalmente realizado em abril ou maio, é precedido ou antecedido por um grande fato político.

Em 2015, a cassação do mandato de prefeito de Paulo Eccel (PT), ocorrida semanas antes do dominó.

No ano passado, o andamento do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT). Agora, a iminente possibilidade de queda de Michel Temer.

Primeira vez

Nesta edição do dominó, diversos nomes que aparecem pela primeira vez no evento. Um deles é reitor da Unifebe, Günther Lother Pertschy.

“Já tenho prometido ao Bóca há muitos anos, mas sempre coincidia com algum evento da Unifebe ou particular. Este ano eu tirei um tempo para poder estar aqui. É um momento muito agradável, uma integração”.

O reitor também destaca que o local é ideal para fazer contatos políticos e “discutir o futuro”

“A Unifebe, como universidade comunitária, precisa estar presente, para entender os movimentos das entidades e das lideranças políticas”.

A prefeita de Bombinhas, Paulinha Silva, também prestigiou o dominó.

“Tem muita gente de Brusque que tem casa lá, sua segunda residência. A gente veio dar um abraço em todo mundo”, disse.