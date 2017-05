As constantes chuvas das últimas horas presentes por toda a região do Vale do Itajaí não trouxeram problemas aos brusquenses até o momento no que se refere ao Rio Itajaí Mirim.

Segundo dados da FURB, seu nível as 14:00 horas deste sábado,27, estava em 3,16 metros no Centro de Brusque, sendo que seu pico se deu na madrugada, com 3,28 metros as 3:45 horas.

Apesar da regra ser de atenção, as notícias até então que nos chegam do Alto Vale são de tranquilidade. Vidal Ramos e Botuverá, em ambos os municípios com nível do Itajaí Mirim dentro do normal.

Acumulados de chuva pela região de Brusque nas últimas horas

Minhas 5 estações, fixadas em diferentes locais de nossa região, registraram os seguintes volumes de chuva, período de ontem,26, início da noite, até esta tarde de sábado,27, horário das 14:30 horas:

56,9 mm/Bairro Lageado Alto/Guabiruba

54,2 mm/Bairro Aymoré/Guabiruba

52,8 mm/Bairro Centro/Brusque

46,2 mm/Bairro Rio Branco/Brusque

39,1 mm/Bairro Santa Luzia/Brusque

Com dados extraídos junto ao Ronaldo Coutinho, do Climaterra, o tempo chuvoso deverá se estender até a próxima quarta-feira, com frio mais forte previsto para segunda parte da próxima semana.

Abaixo temos a imagem do Radar da Aeronáutica, com dados atualizados no horário das 14:40 horas desta tarde de sábado, onde podemos ver grande parte do Sul do País com a presença de chuva, podendo ser observado nas manchas em amarelo da figura do mapa onde a intensidade nestes locais era moderada sendo fraco em verde mais destacado.