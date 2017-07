Jovem furta bolsa, mas é alcançado por amigos da vítima e preso em Brusque

Sanderson Quintanilha da Costa, de 18 anos, foi preso em flagrante por tentativa de furto nesta quinta-feira, 27, por volta de 0h30. Ele estava em um bar na rua Gustavo Schlösser, Centro 2, e tentou furtar a bolsa de uma mulher de 23 anos, segundo o boletim de ocorrência.

O homem pegou a bolsa e fugiu, mas foi alcançado por dois amigos da vítima e detido, junto com os seguranças, até que a Polícia Militar chegou.

Defesa

Na Delegacia de Polícia Civil, Costa negou ter furtado a bolsa. Contou que estava com sua bicicleta, bebendo e usando tiner com seu irmão. Também falou que um outro jovem que estava no bar o reconheceu da prisão da Curitibanos, no Meio-Oeste do estado.

Depois, ele e o tal jovem brigaram, e no meio da confusão a bolsa da mulher caiu. Apesar da explicação, ele foi autuado em flagrante pelo crime de furto.