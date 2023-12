Jovem morre atropelado por caminhão após voltar de autoescola, em Tijucas

Um jovem, de 19 anos, morreu após ser atropelado com a sua motoneta por um caminhão, na Estrada Geral do Timbé, em Tijucas. O acidente aconteceu no início da tarde desta quarta-feira, 13.

Segundo familiares da vítima, ele estava voltando de uma aula na autoescola quando foi atingido pelo caminhão. A ambulância do Corpo de Bombeiros foi acionada e constatou que o jovem morreu no local.

Não foi informado se o jovem já tinha carteira de habilitação. Para a Polícia Militar, o condutor do caminhão disse que estava fazendo uma conversão para a esquerda, quando ouviu um forte barulho. Ao sair do caminhão, percebeu que havia uma pessoa embaixo do veículo e então ligou para os bombeiros e a PM.

De acordo com a polícia, no local do acidente não existe câmeras de segurança e no momento não havia testemunhas. Um boletim de ocorrência foi registrado.

Assista agora mesmo!

Coral Giuseppe Verdì, o único bergamasco do mundo, mantém viva tradição da música em Botuverá: