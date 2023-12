Idoso morre após ser atacado por touro no Oeste de Santa Catarina

Um touro em fuga provocou a morte de um idoso de 80 anos em uma área rural entre Chapecó e Cordilheira Alta, no Oeste de Santa Catarina. O incidente, ocorrido na manhã da terça-feira, 12, também deixou a esposa da vítima, de 81 anos, e um vizinho feridos.

Segundo relatos de familiares, o touro escapou de uma propriedade, e os vizinhos tentaram intervir para contê-lo, incluindo a vítima, identificada como Rosalino Lanzarin.

Ao se aproximar do animal na tentativa de laçá-lo, o idoso foi atingido. Mesmo sendo socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), o idoso não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

Desfecho

A esposa do falecido foi encaminhada ao Hospital Regional do Oeste, em Chapecó, onde passou por exames e se recupera de ferimentos na bacia e no peito.

Outro vizinho, que também tentou ajudar a conter o touro, sofreu ferimentos leves e não precisou de atendimento médico.

De acordo com informações publicadas nas redes sociais, o casal de aposentados, residente no local do acidente por mais de 50 anos, dedicou toda a vida à agricultura.

