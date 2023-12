Idosa é atropelada por carro enquanto atravessava rua no Centro de Brusque

Uma idosa de 82 anos foi atropelada por um carro na tarde desta quarta-feira, 13, enquanto atravessava a rua Rodrigo Alves, no Centro de Brusque. A vítima ficou ferida e foi atendida pelo Corpo de Bombeiros. O acidente aconteceu por volta das 15h40.

De acordo com testemunhas, o carro, Fia Uno, teria sido fechado por outro veículo ao entrar na rua e assim acabou atropelando a idosa.

Ainda de acordo com testemunhas, a idosa sofreu um ferimento leve na cabeça e um corte no pé. O motorista ficou no local prestando auxílio.

A identidade da vítima não foi divulgada. Posteriormente, após atendimento dos socorristas, ela foi, com a família, para o hospital.

