Identificado motociclista que morreu após perder controle de moto e sofrer queda em Itajaí

Foi identificado como Juliano Camillo de Oliveira, de 43 anos, o homem que morreu após sofrer uma queda depois de perder o controle de sua motocicleta em Itajaí, na noite de segunda-feira, 11. A vítima teria recém saído de uma oficina mecânica quando o acidente aconteceu.

De acordo com a Polícia Militar, quando os agentes chegaram no local, Juliano já estava morto. Uma equipe do Samu estava no local realizando o atendimento.

Ainda segundo os policiais, uma testemunha que foi ouvida no local havia conversado com a vítima momentos antes do acidente e afirmou que ele não apresentava nenhum sinal de embriaguez.

Posteriormente, a Polícia Científica e Civil estiveram no local. Informações sobre o velório e sepultamento de Juliano não foram divulgadas.

