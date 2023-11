Júri condena quatro homens por tentativa de homicídio no Steffen, em Brusque

Quatro homens foram condenados pelo tribunal do júri por tentativa de homicídio em julgamento realizado no fórum da Comarca de Brusque na última sexta-feira, 10. Eles são acusados de tentar matar com disparos de fogo um homem no bairro Steffen em 28 de dezembro de 2020.

O crime aconteceu em uma distribuidora de bebidas localizada na rua Guilherme Steffen, em Brusque Brusque e foi motivado por dívidas de drogas que o irmão da vítima possuía com os denunciados. De acordo com a investigação, ele teria se desentendido com algumas pessoas na distribuidora de bebidas, o que teria movido a ação dos acusados.

No dia dos fatos, após permanecer no local por alguns instantes, quando a vítima retornava à residência a bordo de um carro, uma motocicleta supostamente ocupada por dois réus se aproximou do carro.

O homem que estava na garupa passou a disparar uma arma de fogo na direção da vítima, que ocupava o banco do passageiro da frente no veículo. Um dos disparos acertou a lateral de seu peito.

Neste momento, o atirador desceu da motocicleta e foi em direção à vítima, que mesmo alvejada e sangrando, conseguiu abrir a porta do carro e sair em fuga.

A vítima ainda foi perseguida. O homem que estava na moto tentou disparar novamente, por várias vezes. Contudo, a arma de fogo falhou, possibilitando que o homem fugisse.

Os quatro foram condenados à penas de reclusão, em regime fechado, e tiveram negado o direito de recorrer em liberdade.

