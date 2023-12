Justiça de Brusque estipula fiança para libertar vereador Jocimar dos Santos; saiba valor e condições

A Justiça de Brusque decidiu estipular uma fiança de 30 salários mínimos, totalizando R$ 39,6 mil, para conceder liberdade provisória ao vereador Jocimar dos Santos (DC), preso nesta quinta-feira, 30, sob acusação de cobrar metade do salário de seu suplente na Câmara de Vereadores, Eder Leite. A decisão foi tomada durante audiência de custódia realizada na tarde desta sexta-feira, 1º.

A decisão da Vara Criminal da Comarca de Brusque foi comunicada pouco depois das 17h. Com isso, a prisão em flagrante de Jocimar foi homologada, e estipulada a possibilidade de fiança para concessão da liberdade provisória.

Se Jocimar efetuar o pagamento de 50% do valor, poderá ser solto. Se assim fizer, terá até as 19h da segunda-feira, 4, para efetuar o pagamento da outra metade.

Apesar disso, foram estipuladas restrições à liberdade de Jocimar pelo poder Judiciário. Ele não poderá participar das sessões da Câmara de Vereadores e será monitorado de forma eletrônica.

A prisão

A prisão do vereador Jocimar dos Santos (DC), realizada na noite desta quinta-feira, 30, pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), está relacionada a uma investigação de esquema de rachadinha, do qual Jocimar é suspeito de integrar.

Conforme fontes com conhecimento do caso ouvidas por O Município, o vereador marcou um encontro nesta quinta à noite, nas proximidades do Banco do Brasil, no Centro de Brusque.

Esse encontro foi com seu suplente, Eder Leite, que assumiu o cargo recentemente, quando Jocimar se licenciou do mandato. Eles foram fotografados no momento em que Eder entregava a Jocimar dinheiro, que, segundo as investigações, é parte do seu salário como vereador.

Eles não sabiam, mas estavam sendo previamente monitorados pelo Gaeco, que efetuou a prisão de Jocimar em flagrante.

