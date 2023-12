O calor não apenas promete se manter, mas também aumentar neste fim de semana em Brusque e nas demais cidades do Vale do Itajaí.

Para aqueles que planejam atividades ao ar livre, a previsão do tempo inclui a presença do sol, que deve aparecer entre variações de nuvens.

Contudo, é essencial manter uma vigilância específica em relação ao risco de trovoadas, especialmente do meio da tarde em direção à noite, com menor chance neste sábado, 2, e uma probabilidade mais elevada no domingo, 3.

Essa previsão é embasada nas informações fornecidas pelo meteorologista Piter Scheuer, que gentilmente concedeu uma entrevista à nossa coluna. Confira o boletim a seguir.

Calor e risco de trovoadas

Boletim: Piter Scheuer >>

Este sábado prevê um aquecimento que pode ultrapassar os 35° em Brusque e em muitas cidades do Vale do Itajaí. Essa elevação térmica deve se repetir no domingo.

Ambos os dias, aliás, prometem um conjunto completo de condições típicas do verão, ou seja, calor intenso e o risco de trovoadas a partir do meio da tarde em direção à noite.

Vale destacar que a probabilidade é menor neste sábado e aumenta no domingo, podendo, nesse dia, até mesmo apresentar um risco mais significativo de trovoadas fortes.

No entanto, é importante ressaltar que esse é um padrão típico da estação mais quente do ano, onde chuvas intensas podem ocorrer localmente em uma determinada área, enquanto em outra próxima podem ser mínimas.

Em resumo, para quem planeja atividades ao ar livre neste fim de semana, o clima promete ser favorável na maior parte do período.

Contudo, como mencionado anteriormente, é aconselhável manter cautela às eventuais instabilidades, especialmente do meio da tarde em direção à noite devido ao calor.

*Com informações: Piter Scheuer

O tempo na madrugada

Na sequência da edição deste sábado, voltamos nossa atenção para as informações cruciais sobre o monitoramento do tempo na região de Brusque durante a última madrugada.

Na tabela apresentada abaixo, destacamos as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

É relevante notar, pois, que não foram observados registros de chuva durante esse período (indicado em azul).

