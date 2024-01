Justiça nega revogação de medidas cautelares impostas a Jocimar do Santos

O juiz Edemar Leopoldo Schlosser, titular da Vara Criminal da comarca de Brusque, negou pedido de revogação das medidas cautelares impostas ao vereador Jocimar dos Santos (DC). A decisão é de 19 de dezembro de 2023.

Ainda no final do último ano, a defesa de Jocimar pediu pela revogação de todas as medidas cautelares impostas ao político durante sua liberdade provisória. Estas incluem a suspensão das funções públicas do vereador, a proibição de acesso à Câmara de Vereadores e o contato com outros membros do município de Brusque. Além disso, pediu a devolução do celular do indiciado.

Para isso, a defesa argumentou que a prisão de Jocimar foi ilegal, baseada em um flagrante armado após supostas acusações falsas do denunciante Eder Leite (DC), com a intenção de assumir o cargo de vereador e destruir a carreira política de Jocimar.

Também, a defesa alegou que as medidas cautelares, além de impedir o exercício do cargo de vereador de Jocimar, prejudicam o direito de defesa do mesmo no processo de cassação do mandato, já que está impedido de acessar a Câmara e se comunicar com outros vereadores.

Conforme a decisão, o Ministério Público se opôs aos pedidos da defesa. O MP-SC afirmou que a legalidade da prisão já foi analisada durante a audiência de custódia, e que o flagrante não foi armado, mas sim esperado, assegurando a legalidade da ação. Então, o MP aponta que os motivos para as medidas cautelares ainda persistem, destacando ainda que o exame pericial do celular não foi concluído.

Após analisar os argumentos das partes, a decisão, assinada pelo juiz Edemar Leopoldo Schlosser, salienta que a legalidade da prisão já foi avaliada na concessão da liberdade provisória e os argumentos da defesa não justificam a reconsideração.

Além disso, o juiz aponta não haver motivos suficientes para revogar as medidas cautelares, dadas as evidências iniciais do crime de concussão. Conforme a decisão, a manutenção das medidas é necessária para evitar a reiteração criminosa e garantir a continuidade das investigações.

O juiz explica que o retorno de Jocimar ao cargo de vereador ou a presença dele na Câmara, além do contato com outros vereadores, possibilite ao investigado manipular testemunhas, provas, ou de outro modo prejudicar as investigações.

Processo de cassação

Em relação à alegação da defesa de que as medidas prejudique Jocimar no processo de cassação na Câmara, a decisão ressalta que o acesso ao local pode ser feito por um procurador, e situações excepcionais podem ser analisadas individualmente.

O juiz também afirma que as alegações de armadilha política, feitas pela defesa do vereador, exigem mais esclarecimentos durante as investigações.

Quanto à restituição do celular, a decisão indefere o pedido, por continuar pendente a extração de dados.

