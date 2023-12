VÍDEO – Eder Leite divulga imagens de conversa prévia à prisão de Jocimar dos Santos

O vereador suplente Eder Leite (DC) divulgou vídeo gravado por ele minutos antes da prisão de Jocimar dos Santos (DC), em 30 de novembro. Na gravação, eles conversam sobre a entrega de um valor, referente à metade do que Eder recebeu por nove dias de trabalho na Câmara de Brusque.

No vídeo, eles fazem os cálculos referentes à metade dos rendimentos e Jocimar diz que o período em que o suplente passará na Câmara é um presente “de Deus, para ajudar no final do ano”.

A defesa de Jocimar aponta que esse valor foi acordado porque Eder devia ao vereador valores relacionados a um empréstimo de R$ 5 mil que o suplente utilizou para consertar seu carro em 2021. O suplente nega que isso tenha acontecido e também que a esposa dele esteja envolvida em um conluio, como diz a defesa.

“Ele nunca me ajudou em nada. Ele vai ter que provar essas “ajudas” que ele diz. Já pedi várias vezes, mas ele nunca me ajudou”.

Assista ao vídeo

Trecho do vídeo relacionado à transferência do dinheiro

Eder: “Qual é o total lá? Eu ganhei R$ 3,5 mil”.

Jocimar: “Vai dar R$ 1.750. Mas mês que vem vai dar mais, vai ser uns “6 e meio” (R$ 6,5 mil). Vai te ajudar bastante para esse final de ano, para o Natal”.

Jocimar: “Você já contou?”

Eder: “Paguei a ração e não consegui transferir para a mulher. Eu pedi, “faz a conta ali”, peguei com ela. (…) Ela está me esperando, peguei com ela ali. (…) Comprei a ração, paguei o que estava devendo, mas tem R$ 1.750. Pode conferir”

Jocimar: “Foi de Deus para ti, (…) para te ajudar nesse final de ano”.

Tese da defesa

De acordo com a tese da defesa, apresentada em coletiva realizada na casa do vereador nesta terça-feira, 19, Jocimar foi vítima de uma armação e há indícios de que pelo três ou quatro pessoas estejam envolvidas, possivelmente todas do DC, incluindo o primeiro suplente, Rodrigo Voltolini, que assumiria a cadeira caso o vereador seja cassado, e a esposa de Eder, Silvana Maria Fulgazza, que trabalha com Voltolini no Zoobotânico de Brusque.

Voltolini rechaça qualquer acusação, afirma que não tem relação com Eder e assegura que não teve participação.

Eder afirma que a denúncia foi iniciativa exclusivamente dele e também diz que sua esposa vai entrar em ação contra Jocimar.

Prisão de Jocimar

A prisão do vereador Jocimar dos Santos, realizada na noite de 30 de novembro, pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), está relacionada a uma investigação de esquema de rachadinha, do qual ele é suspeito de integrar.

Eles foram fotografados em um encontro na frente do Banco do Brasil, no momento em que Eder entregava a Jocimar dinheiro, que, segundo as investigações, é parte do seu salário como vereador.

Eles estavam sendo previamente monitorados pelo Gaeco, que efetuou a prisão de Jocimar em flagrante. O vereador foi liberado mediante fiança no dia seguinte.

Salário dos vereadores

No início do vídeo, eles falam sobre um projeto que circulou na Câmara para aumento dos salários dos vereadores para o exercício de 2025-2028, que não chegou a ser pautado.

Jocimar orienta que Eder vote a favor, mas o suplente diz que não quer se “queimar”. Jocimar defende que um reajuste não é feito há 16 anos e sugere que em “dois, três dias” ninguém “fala mais nada” – o suplente tinha receio da repercussão negativa da medida.

Jocimar ainda diz que “ele tem que garantir seu emprego” porque não vai fazer “1,3, 1,5 mil votos” no ano que vem. Ele ainda fala que, caso ele vote contrário, vai “ficar ruim para ele dentro do partido” já que ele e o outro vereador da sigla, Natal Lira, seriam a favor.

“Quem fala mal é a “PTzada do c*****” e essa turma fanática de direita. Você não tem que dar satisfação. Daqui a uma semana ninguém vai lembrar. Quem vota em você, vai votar pelo que você é. Dei um mês para você para te ajudar, sei que você precisa”. Ele ainda diz que eles teriam “cargos na prefeitura” mesmo se não for eleito.

Jocimar ainda defende o aumento de salário destacando que, no fim do ano, gastou R$ 3 mil em encerramentos de igreja, o que representa cerca de 33% do salário mensal de um vereador (cerca de R$ 9 mil).

