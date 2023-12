Sequência de Aquaman chega aos cinemas de Brusque; confira horário das sessões

Aquaman 2 é a sequência do filme Aquaman de 2018, que acompanha Arthur Curry (Jason Momoa), o filho do humano Tom Curry (Temuera Morrison) com a atlante Atlanna (Nicole Kidman). Ele cresce com a vivência de um humano e as capacidades metahumanas de um atlante.

Nesta sequência, depois de não conseguir derrotar o rei dos mares pela primeira vez, Arraia Negra (Yahya Abdul-Mateen II) utiliza o poder do mítico Tridente Negro para liberar uma força antiga e maligna. Na tentativa de proteger Atlântida e o resto do mundo, Aquaman deve forjar uma aliança incômoda com um aliado improvável e deixar as diferenças de lado para evitar uma devastação irreversível.

Aquaman 2 está disponível em sessões dubladas, legendadas e 3D no Cine Gracher do shopping e da Havan.

Confira trailer:

Não há sessões para o dia 24 de dezembro devido à vespera de Natal.

CINE GRACHER 1

AQUAMAN 2: O REINO PERDIDO

Dublado / 15h, 18h e 21h

Legendado / 21h

CINE GRACHER 2

TROLLS 3 – JUNTOS NOVAMENTE

Dublado / 17h

AQUAMAN 2: O REINO PERDIDO

Dublado / 19h30

CINE GRACHER 3

AS AVENTURAS DE POLIANA

Dublado / 15h

JOGOS VORAZES – A CANTIGA DOS PÁSSAROS E SERPENTES

Dublado / 17h e 20h30

CINE GRACHER HAVAN 1

AQUAMAN 2 – O REINO PERDIDO (3D)

Dublado / 16h e 20h

Legendado / 20h (2D)

CINE GRACHER HAVAN 2

A VIAGEM ENCANTADA

Dublado / 15h

AQUAMAN 2 – O REINO PERDIDO

Legendado / 17h30h (apenas dia 20/12)

GODZILLA MINUS ONE

Dublado / 21h15

CINE GRACHER HAVAN 3

AS AVENTURAS DE POLIANA

Dublado / 16h

WONKA

Dublado / 18h30 e 21h

Assista agora mesmo!

Coral Giuseppe Verdì, o único bergamasco do mundo, mantém viva tradição da música em Botuverá: