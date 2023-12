Jogadores do Brusque entregam camisas autografadas a ganhadores de rifa em prol da menina Luna

Na última semana, jogadores do Brusque entregaram camisas aos ganhadores da rifa em prol da menina Luna, bebê que nasceu com má formação em artérias do coração. Os jogadores Rodolfo Potiguar e Matheus Nogueira participaram da entrega.

Os ganhadores das camisas autografadas foram Erico Laurentino e Reginaldo Burigo. O clube agradeceu a Joares Sardo pelo esforço e dedicação na arrecadação dos prêmios para ajudar na rifa.

A ação foi realizada pela família para que uma quantia fosse arrecadada para pagar os gastos com transporte, fraldas, alimentos especiais e outros materiais necessários.

Luna nasceu em fevereiro e foi para a UTI, assim que nasceu, para ser entubada. A criança nasceu com uma má formação nas artérias principais do coração e, com onze dias, precisou passar por uma cirurgia para reparo das funções das artéria.

Leia também:



1. Antecipando o Natal: guarda-chuva pode se tornar necessário em Brusque

2. Furgão de transportadora tomba em pátio de casa no Primeiro de Maio, em Brusque

3. Nove pessoas ficam feridas após acidente envolvendo três carros em Blumenau

4. Decisão do STF afasta possibilidade de Colombo assumir vaga de Jorge Seif caso senador seja cassado

5. Homem é encontrado morto dentro da residência no Norte catarinense

Assista agora mesmo!

Coral Giuseppe Verdì, o único bergamasco do mundo, mantém viva tradição da música em Botuverá: