O cenário climático atual, caracterizado pelo típico calor de verão que impulsiona as temperaturas a patamares elevados em Brusque e nas demais cidades do Vale do Itajaí, projeta-se para permanecer ao longo desta quarta-feira, 20, e sinaliza uma continuidade até o aguardado fim de semana do Natal.

Para aqueles que têm planos de desfrutar das praias do litoral de Santa Catarina nos próximos dias, as perspectivas favorecem tal intenção.

Entretanto, é crucial ressaltar que à medida que avançamos em direção à sexta-feira, 22, o risco de trovoadas de verão, sobretudo a partir da tarde em direção à noite, tende a aumentar na região.

Não que essa possibilidade esteja excluída para esta quarta e quinta-feira, 21, mas a condição é menor durante esses dois dias.

Considerando essa tendência, o uso do guarda-chuva não pode ser descartado, principalmente entre a sexta-feira e a véspera de Natal.

A breve síntese que compartilhamos anteriormente baseia-se na entrevista concedida pelo meteorologista Piter Scheuer à nossa coluna.

Os pormenores adicionais desta conversa podem ser encontrados no boletim apresentado a seguir.

O tempo antes do Natal

*Boletim: Piter Scheuer >>

Vamos apresentar os detalhes da previsão do tempo para Brusque e demais cidades do vale do Itajaí em duas etapas então.

A primeira delas aborda a tendência para esta quarta e quinta-feira.

Não são esperadas mudanças significativas em relação aos dias anteriores; ou seja, o clima de verão persiste, embora as temperaturas máximas possam apresentar uma leve diminuição. O calor continua, mas de forma um pouco menos intensa.

O sol, por sua vez, deve aparecer, ainda que acompanhado por nuvens.

No que diz respeito à probabilidade de chuva, esta se apresenta como baixa, sendo mais propensa a ocorrer a partir da tarde em direção à noite, caso se materialize.

Fim de semana do Natal

Entrando agora na segunda fase da previsão do tempo, direcionamo-nos então para o aguardado fim de semana do Natal.

Tanto Brusque quanto o Vale do Itajaí como um todo devem experimentar um aumento nas condições daquelas típicas pancadas de chuva de verão, acompanhadas por trovoadas.

Este cenário, pois, é resultado do retorno do incremento das temperaturas, ultrapassando os 32/33ºC a partir da sexta-feira, proporcionando uma sensação elevada de abafamento também no sábado e domingo, véspera de Natal.

De uma maneira geral, esses três dias se apresentam com maiores períodos de sol durante as manhãs, intensificando o risco de instabilidades nas tardes em direção às noites.

Assim, resumidamente, para aqueles que já têm planos estabelecidos para o fim de semana, é aconselhável manter um guarda-chuva à disposição, pois sua utilidade poderá ser necessária.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

Fotos e mais notícias após anúncios

Conheça na sequência os nomes dos que estão apoiando e investindo neste trabalho do Blog do Ciro Groh.

Clique sobre os banners para saber mais sobre as ofertas e produtos oferecidos por cada um deles.

Oferecimento:

Leia também:

1. GALERIA – Confira lista com as mais belas cachoeiras de Guabiruba

2. VÍDEO – Igreja e escola em ruinas emergem em mata de Brusque

O tempo na madrugada

Prosseguindo com a edição desta quarta-feira, mantemos o foco nas atualizações climáticas. Agora, destacaremos o monitoramento da madrugada passada, especialmente em relação à região de Brusque.

A tabela apresentada abaixo exibe a coleta das temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje, correspondendo a cada local mencionado (em vermelho).

A análise também destaca os índices pluviométricos registrados durante esse período, abrangendo até as primeiras horas da manhã. (em azul).

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo com qualquer valor via Pix, através da chave: cirogroh@yahoo.com.br

Fotos dos leitores

Encerrando a matéria com chave de ouro, aprecie as encantadoras paisagens compartilhadas por nossos leitores.

As imagens ilustram o início da manhã desta quarta-feira em cada local descrito nas legendas.

*Gabiroba em Botuverá/Arquivo: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 7

*Tirivas em Presidente Nereu/Arquivo: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 16

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e enviar uma mensagem com OK