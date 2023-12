Furgão de transportadora tomba em pátio de casa no Primeiro de Maio, em Brusque

O furgão de uma transportadora tombou no pátio de uma casa na rua José Lunardelli, no Primeiro de Maio, em Brusque, na noite desta terça-feira, 19. O acidente aconteceu por volta das 20h30.

De acordo com o morador, a rua é estreita e difícil para manobrar. Um entregador foi realizar uma entrega na rua e, quando deixou o veículo, ele começou a descer e acabou tombando no pátio. A casa do terreno foi atingida por um poste e algumas árvores.

Ninguém se feriu o acidente. A Celesc foi até o local para desligar a energia e um boletim de ocorrência foi realizado.

