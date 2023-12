Última etapa: casal brusquense que viaja de motorhome pelas Américas chega ao Alasca

Após dois anos de viagem pelas Américas, o casal brusquense Leonardo e Fabíola Valle chegou ao seu destino, o Alasca. Eles iniciaram a aventura pela América do Sul em 2021. Mesmo com os perrengues da estrada, o casal já planeja outra aventura.

“Construímos o motorhome pensando no projeto Américas. Sempre foi um projeto com início, meio e fim, mas ao mesmo tempo adaptável. No início planejávamos ficar apenas três meses na Argentina e ficamos cinco. Fomos descobrindo os lugares e vivendo nos países”, conta Fabiola sobre como o projeto começou.

Reação dos estrangeiros

Ela diz que na maioria dos países pelos quais passou, muitos estrangeiros ficaram curiosos pela viagem. Ela diz que quanto mais longe o turista é, maior é o espanto das pessoas.

“Principalmente do México em diante, quem vê a placa do Brasil comenta. Nós sempre contamos os detalhes da viagem e são sempre muitas perguntas. Acho que qualquer pessoa que escuta falar algo assim acha estranho, da mesma forma que se nós estivéssemos no Brasil e víssemos um carro com placa de outro país”.

“É difícil alguém que escuta falar do Brasil e não responde de forma positiva. Sempre perguntam para a gente como os estrangeiros nos recebem, e é incrível como, em todos os países que passamos, o fato de sermos brasileiro nunca passou batido ou de forma negativa. As pessoas sempre reagem com um sorriso e com acolhimento”, conta.

Perrengues

Sobre os perrengues na estrada, Fabíola diz que os maiores problemas foram em relação ao carro. Como o casal mora no veículo, ele é a maior preocupação deles.

“Tudo que nós temos está no carro. A única situação grave foi no Ushuaia, logo no início da viagem. Levamos um choque porque o carro parou e precisou de mecânico por alguns dias. Estar em um lugar onde você não entende a logística e encontra dificuldades na comunicação é difícil. No México também tivemos um problema, mas lá o Leonardo resolveu”.

“Mesmo nos piores perrengues, sempre há pessoas boas dispostas a ajudar. Essa foi a maior lição que aprendemos durante a viagem. Sempre haverá problemas, mas a forma como lidamos com eles é o que faz a diferença”, diz.

Moradores locais

Alguns países que não são atrativos para o turismo, muitas vezes não possuem um guia, o que pode dificultar a passagem por lá. Fabíola conta que se surpreendeu ao passar pela América Central e descobrir lugares que pouca gente conhece.

“Os países que nos surpreendemos foram os que tínhamos a expectativa baixa. Quando conversamos com as pessoas locais, descobrimos coisas que não estão em roteiros turísticos. Quando passamos pela América Central, não tínhamos muita expectativa como seria Salvador, Guatemala, Nicarágua. São países que não são populares para o turismo. Mas quando chegamos, vimos como as pessoas são gentis, como os cafés são maravilhosos e como tem locais turísticos muito legais”.

Redes sociais

Fabíola e Leonardo produzem conteúdo de suas viagens em diversas redes sociais, contando como são os países e os perrengues da estrada. Ela conta que diversas pessoas seguem o perfil do Instagram e se inspiram para suas próprias aventuras.

“Ela [rede social] é uma coisa engraçada. Ao mesmo tempo que permite que pessoas que se identifiquem com o que você faz cheguem a você, não tem um filtro. No nosso perfil, sempre há pessoas muito legais que se interessam com o nosso estilo de vida. A maioria dos comentários são positivos e de pessoas que se inspiram com o que fazemos, porque gostamos de explicar todo o planejamento da viagem, o dia a dia na estrada e os perrengues que passamos”.

“Algumas pessoas não querem entender o contexto e como a viagem funciona. Mas é uma parcela tão pequena que acaba sendo irrelevante”.

Próximos planos

Após a viagem pelas Américas, o casal está indo para o Canadá, onde ficará por um tempo, para depois retornar ao Brasil, onde irá planejar uma nova aventura.

“Ainda temos mais uns meses de viagem. Depois do Canadá, iremos cruzar os Estados Unidos, para então despachar o motorhome de volta para o Brasil. Temos um plano de viajar a Ásia, será uma viagem de um ano e meio e deve acontecer na metade do ano que vem”, conta.

Para acompanhar as novas aventuras desta dupla, basta seguir o Instagram do casal (@leoefabivalle) e conferir os próximos passos.

