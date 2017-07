Homem é preso após assaltar e agredir idoso de 84 anos, no Santa Rita

Policiais do Pelotão de Patrulhamento Tático (PPT) de Brusque prenderam na noite desta quinta-feira, 13, Alberto José Vargas Nogueira, vulgo Neguinho, 35 anos, após ele ter cometido mais um assalto e agido com violência contra a vítima, um homem de 84 anos de idade.

O roubo ocorreu por volta das 21h30, na rua Victor Meireles, bairro Santa Rita. O criminoso teria subtraído R$ 150 da vítima, em um estabelecimento comercial, agredindo posteriormente o ancião com um capacete de cor preta.

A violência foi tanta que o objeto teve uma parte quebrada e o comerciante socorrido ao Hospital de Azambuja enquanto o agressor fugiu em uma motocicleta de cor preta. O Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) foi informado do assalto e mobilizou as guarnições para a captura do autor.

Uma foto de Neguinho foi mostrada à vítima que não teve dúvidas em reconhecê-lo. Sem interromper as buscas, no início da madrugada desta sexta-feira o assaltante foi encontrado na rua Valdir Zorre, bairro Steffen. Ele estava em frente sua residência e assim que viu a aproximação da viatura, adentrou no imóvel.

Com a autorização do pai do ladrão a guarnição entrou na casa e deu voz de prisão a Nogueira. Os policiais localizaram o capacete utilizado na agressão e no mesmo faltava o pedaço que caiu no estabelecimento comercial, durante o roubo. Após ser encaminhado para a delegacia de Polícia o criminoso foi autuado em flagrante pelo delegado Vinicius Benedet Brandão, sem direito a fiança, devendo ser encaminhado para a Unidade Prisional Avançada (UPA).

A Polícia Civil vai apurar agora outro roubo semelhante em que a vítima também foi agredida e o autor possivelmente seja o mesmo, ocorrido recentemente. Nogueira já tinha outras passagens anteriores pela polícia.