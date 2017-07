Polícia prende homem com mais de 100 gramas de crack, na Antônio Heil

O trabalho conjunto entre as polícias Civil e Militar possibilitou a prisão de um homem com 101 gramas de substância análoga à crack, na noite desta quinta-feira, 13, por volta das 20h45. Inicialmente a Divisão de Investigações Criminais (DIC) repassou à Agência de Inteligência do 18º Batalhão sobre pessoas em atitude suspeita em um veículo Gol, de cor azul, nas imediações do Auto Posto Raimondi, em Itajaí.

A informação dava conta que o veículo, de placas LXM 5400, tinha seguido em direção á Brusque. Policiais da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) seguiram para a rodovia Antônio Heil e avistaram o automóvel com cinco pessoas a bordo. Foi montada uma barreira, próximo ao Motel Deorum, na altura do km 20, com apoio de outras viaturas.

Uma das mulheres abordada vestia uma jaqueta de cor branca no momento da abordagem, entregue por Jamerson Santos Conceição, 27, antes de descer do automóvel. No bolso da jaqueta foram encontradas 101 gramas de substância análoga à crack. Imediatamente Jamerson assumiu a propriedade da droga e os demais abordados reconhecendo como sendo ele o proprietário do entorpecente.

Conceição recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia de Polícia de Brusque, onde foi autuado em flagrante pelo delegado plantonista Vinicius Benedet Brandão, por tráfico de drogas. Os demais abordados foram liberados.