Luizinho Lopes avalia que o Brusque demonstrou uma clara melhora no empate em 1 a 1 com o Concórdia na noite desta quarta-feira, 7, pela sexta rodada do Catarinense. O treinador afirma que sua equipe foi a melhor em campo e relata apoio total por parte da diretoria. O quadricolor soma cinco partidas consecutivas sem vencer no estadual, com uma vitória, quatro empates e uma derrota.

O treinador afirma que o Brusque teve amplo domínio na segunda etapa e que o adversário teve uma chance em contra-ataque, na qual foi feliz e conseguiu abrir o placar.

“Hoje nós fizemos um jogo melhor do que o Concórdia. Nós precisamos evoluir muito ainda, mas fizemos um jogo melhor do que o Concórdia de forma geral. Mas infelizmente a gente não conseguiu vencer. Espero que na próxima partida venha essa tão esperada vitória.”

A impressão que fica da partida para o treinador é de que o Brusque está demonstrando uma evolução, e que precisa seguir melhorando.

“Nossa equipe se portou bem, fizemos um bom jogo, um jogo aceitável por ser fora de casa. (…) Nosso time hoje deu uma ritmada maior, buscou mais, quis mais, botou mais energia dentro de campo. Se a gente tivesse vencido o jogo, tenho certeza que a leitura teria sido bem mais positiva do que com este empate.”

“Internamente estamos trabalhando com humildade. Quando a vitória não vem, se imagina uma série de coisas, mas a gente segue trabalhando. Alguns jogadores precisam ritmar mais, o time precisa, obviamente, estar mais consistente, e hoje já foi mais consistente.”

O treinador também citou a possibilidade de novos reforços chegarem. “Início de temporada, jogadores chegando, daqui a pouco novas opções chegarão também, e a gente vai continuar com um Brusque forte e competitivo.”

Perguntado sobre a relação com a diretoria, Luizinho Lopes relata que tem total apoio no clube. “Eles me apoiam muito, têm me dado muita condição de trabalho. Se um dia os resultados não acontecerem com naturalidade, é igual aqui, no Barcelona, em qualquer outro lugar. Tenho muito suporte da diretoria, da comissão. Nosso ambiente é muito bom. Só precisamos de vitórias para regar, para o negócio florir, pro ambiente ficar mais florido, pra ter mais sorrisos no jogo. Só falta vencer jogo.”

O Brusque recebe o Inter de Lages no Estádio das Nações, com o apito inicial às 19h de domingo, 11.

