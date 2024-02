Prefeito André Vechi defende decreto que dispensa comprovante de vacina contra Covid-19 na matrícula escolar, em Brusque

Na noite desta quarta-feira, 7, o prefeito de Brusque, André Vechi, usou as redes sociais para defender o decreto que dispensa o comprovante da vacina contra a Covid-19 na matrícula escolar da rede municipal, após o Ministério Público de Santa Catarina criticar e recomendar que a norma seja revogada.

O decreto, que entrou em vigor no dia 31 de janeiro, virou alvo do MP que defende que decretos municipais que excluem a vacina contra Covid-19 do rol de vacinas obrigatórias são ilegais e inconstitucionais, por afrontarem as legislações estadual e federal.

O prefeito André Vechi informou que a maioria das recomendações do Ministério Público foram acatadas, porém o decreto permanecerá, pois acredita que é um mecanismo importante para que as crianças não corram o risco de não serem matriculadas nas escolas.

“Pedimos uma análise da nossa procuradoria que confirmou que o nosso decreto é sim constitucional. Ela tem como base a própria lei municipal que foi aprovada em 2023, além de que a gente entende que o fato de uma vacina não pode proibir a criança de ter acesso a escolas aqui no município. Então nós iremos manter o decreto vigente, com todo respeito ao Ministério Público e ao entendimento divergente que ele possa ter da gente.

O inquérito civil foi aberto no dia 2 de fevereiro e assinado pela promotora substituta Larissa Moreno Costa. Caso o Executivo não tome as providências propostas, pode sofrer outras medidas judiciais e extrajudiciais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por André Vechi (@vechii)

Assista agora mesmo!

Após vir a Brusque para trabalhar em bar, paranaense abre dois restaurantes na cidade: