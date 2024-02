Decreto que dispensa comprovante de vacina contra Covid-19 na matrícula escolar em Brusque é investigado pelo MP-SC

Um decreto assinado pelo prefeito de Brusque, André Vechi (PL), na semana passada é alvo de uma investigação do Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC). A medida tomada pela prefeitura dispensa o comprovante de vacina contra a Covid-19 na matrícula escolar na rede municipal de Brusque. O decreto contraria uma determinação do Ministério da Saúde.

O inquérito civil foi aberto no dia 2 de fevereiro e é assinado pela promotora substituta Larissa Moreno Costa. Uma recomendação do MP-SC também sugere que o decreto seja revogado. Além disso, a entidade apresenta uma série de propostas às secretarias de Saúde, Educação, rede privada de ensino e Conselho Tutelar.

A prefeitura terá que enviar um ofício, dentro de 48 horas, para se manifestar sobre a adoção ou não das medidas. Caso o Executivo não tome as providências propostas, pode sofrer outras medidas judiciais e extrajudiciais.

“O movimento de decretos que ‘desobrigam’ vacinas previstas no PNI (Programa Nacional de Imunizações) e obrigatórias por força de lei federal impulsiona os movimentos e discursos que lançam dúvidas e promovem hesitação vacinal, colocando em risco a vida e a saúde de milhares de crianças”, entende a promotora.

Além disso, a promotora menciona a Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) para reforçar que “é dever da família, da sociedade e do Estado garantir, com absoluta prioridade, o direito à saúde das crianças”.

Uma tese do Supremo Tribunal Federal (STF) também é mencionada na recomendação. Nela, a Corte entende que é constitucional a obrigatoriedade de vacinação que esteja incluída no PNI ou determinada pela União, estado, Distrito Federal ou município, com base em consenso médico-científico.

No decreto, a prefeitura frisa que dispensa somente a apresentação do comprovante de vacina contra a Covid-19. A caderneta de vacinação com os demais imunizantes ainda precisa ser apresentada no ato de matrícula. O decreto entrou em vigor no dia 31 de janeiro.

O procurador-geral do município, Rafael Maia, afirma que a prefeitura recebeu a recomendação na manhã de terça-feira, 6. Ele detalha que o prazo de 48 horas para resposta será cumprido e avalia que as sugestões do MP-SC vão ao encontro do decreto. O procurador não detalha se será acatado a proposta para revogar a medida.

“As recomendações vão ao encontro do decreto. É importante esclarecer que o que o decreto disciplinava era uma regra de âmbito municipal vinculada à Secretaria de Educação para que não se impedisse a matrícula de estudantes que não tivessem comprovante da vacina contra a Covid-19”, diz.

Maia menciona a recomendação 3.8, destinada à Secretaria de Educação, em que consta que em hipótese alguma a matrícula do aluno que não foi vacinado contra a Covid-19 deve ser impedida. Neste caso, conforme o MP-SC, a secretaria deveria comunicar o Conselho Tutelar por “omissão ilegal ou injustificada dos pais ou responsáveis”.

“No ponto 3.8, o MP-SC recomenda especificamente que, em hipótese alguma, nenhum aluno seja impedido de se matricular ou frequentar as aulas em razão da ausência do comprovante da vacina, justamente o que o decreto regulamenta”, defende o procurador.

Movimento de prefeitos catarinenses

A Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde decidiu incluir a vacinação contra a Covid-19 no Calendário Nacional de Vacinação para crianças entre 6 meses e 4 anos, 11 meses e 29 dias de idade. A medida gerou polêmica recentemente e reações.

Além de Vechi, outros prefeitos catarinenses também tomaram medidas semelhantes, como Mário Hildebrandt (Podemos), de Blumenau; Adriano Silva (Novo), de Joinville; Fabrício Oliveira (PL), de Balneário Camboriú, e outros chefes de Executivo.

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), se manifestou sobre a determinação do Ministério da Saúde, sem mencionar diretamente a pasta ou a vacina contra a Covid-19. “Nenhuma escola de Santa Catarina vai recusar matrícula de aluno por falta de vacina”, disse o governador, sem detalhar medidas.

Leia também:



1. “Brusque deve se preparar para enfrentar o evento de calor mais prolongado do verão”, diz especialista

2. Mulher procurada pelo crime de estupro é presa no local de trabalho em Brusque

3. Jornal O Município lança campanha que celebra 70 anos de história em Brusque

4. Sede da Festa da Integração 2024, parque municipal de Guabiruba receberá novas instalações em breve

5. Polícia Civil prende suspeitos de terem agredido e roubado carro de idoso em Brusque

Assista agora mesmo!

Projeto ousado faz capela ser demolida para nova construção no Lageado Baixo | Templos de Guabiruba: