Prefeito de Brusque anuncia decreto que dispensa comprovante da vacina da Covid-19 para alunos da rede municipal

Na manhã desta quarta-feira, 31, o prefeito de Brusque, André Vechi (PL), usou uma rede social para anunciar um decreto que dispensa a apresentação de comprovante de vacinação de covid-19 para a matrícula e rematrícula de alunos na rede pública municipal de ensino.

“Sempre fui um defensor da liberdade, sobretudo da liberdade dos pais de decidirem o que eles querem para os filhos. Por isso que hoje a gente está publicando um decreto que desobriga que os pais tenham que vacinar os filhos contra a Covid-19”, explicou Vechi.

O decreto vai contra a determinação do Ministério da Saúde, que neste ano incluiu a imunização no Calendário Nacional de Vacinação e priorizar crianças de 6 meses a menores de 5 anos e os grupos com maior risco de desenvolver as formas graves da Covid.

“Isso não é ser antivacina ou ser anticiência. É respeitar a liberdade e respeitar o direito dos pais em criarem seus filhos e decidirem se tomam a vacina”, disse o prefeito.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por André Vechi (@vechii)

Ano Letivo 2024

O início do ano letivo está marcado para o dia 15 de fevereiro – a data vale para escolas estaduais e os municípios, que possuem regime próprio, têm autonomia para começarem ou não na mesma data.

Atualmente, a rede municipal atende 15.557 mil estudantes, sendo 7.109 mil na educação infantil e 8.448 mil no ensino fundamental.

Assista agora mesmo!

Projeto ousado faz capela ser demolida para nova construção no Lageado Baixo | Templos de Guabiruba: