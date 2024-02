Filme de ação com Dua Lipa e John Cena chega aos cinemas de Brusque; confira horários das sessões

Argylle – O Superespião é um filme de comédia e ação baseado na obra homônima de Elly Conway e dirigido por Matthew Vaughn (Kingsman). No filme, Elly (interpretada por Bryce Dallas Howard) é uma renomada autora que ficou conhecida por uma série de romances de espionagem que acompanham o agente Argylle (Henry Cavill). O elenco também conta com a participação de Dua Lipa, Sofia Boutella e John Cena.

Porém, inesperadamente, a trama de Elly deixa de ser apenas uma ficção e acaba se tornando realidade, colocando a escritora no centro de uma complexa e perigosa teia de trapaças e assassinatos.

Com a ajuda de Aiden (Sam Rockwell) e o gato Alfie – seu fiel companheiro – Elly deve lidar com as consequências do encontro entre o mundo real e fictício.

Argylle – O Superespião está disponível no Cine Gracher da Havan em sessões dubladas e legendas.

Confira trailer:

CINE GRACHER 1

WISH – O PODER DOS DESEJOS

Dublado / 16h

PATOS

Dublado / 18h

POBRES CRIATURAS

Legendado / 20h30

CINE GRACHER 2

PATOS 2D

Dublado / 16h

NOSSO LAR 2 – OS MENSAGEIROS

Dublado / 19h

TODOS MENOS VOCÊ

Dublado / 21h15

CINE GRACHER 3

MINHA IRMÃ E EU

Dublado / 16h e 21h15

TODOS MENOS VOCÊ

Dublado / 19h

CINE GRACHER HAVAN 1

PATOS

Dublado / 15h

ARGYLLE – O SUPERESPIÃO

Dublado / 17h e 20h30

Legendado / 20h30 (apenas no dia 4 de fevereiro)

CINE GRACHER HAVAN 2

PATOS

Dublado / 17h

WISH – O PODER DOS DESEJOS

Dublado / 19h

AQUAMAN

Dublado / 21h15

CINE GRACHER HAVAN 3

WISH

Dublado / 15h

NOSSO LAR 2 – OS MENSAGEIROS

Dublado / 17h e 20h

Assista agora mesmo!

Projeto ousado faz capela ser demolida para nova construção no Lageado Baixo | Templos de Guabiruba: