“Ela nasceu de novo”: diz moradora após caminhão cair em cima do quarto da filha no Volta Grande, em Brusque

O jornal O Município conversou na tarde desta quarta-feira, 31, com Jéssica Maiara, mãe da pequena Gabriela, de 10 anos, que ficou ferida após um caminhão cair sobre a residência da família na manhã da terça-feira, 30.

A queda do veículo, que pertence a empresa coletora de resíduos da região, Veolia, causou graves danos estruturais no imóvel, que foi interditado pela Defesa Civil. Apesar do grande susto, Gabriela e o motorista de 40 anos não tiveram ferimentos graves. A família rapidamente se deslocou para outro imóvel, onde aguarda soluções para o caso.

Sobre o veículo, ele ainda está no local. Na via, é possível ver marcas de pneu no chão, que levantam a possibilidade do caminhão ter deslizado antes de cair na residência. Questionada, a Veolia emitiu um comunicado dizendo que está empenhada para que a retirada do caminhão aconteça o mais breve possível.

“No entanto, estão sendo feitos alguns estudos para que seja definida a forma mais efetiva e segura para a ação. Reforçamos ainda que seguimos dando todo o apoio necessário à família residente na casa atingida”, comunicou a empresa.

Momento de desespero

No momento do acidente, Jéssica recorda que estava trabalhando ao lado da irmã em um espaço reservado da casa. As duas trabalham com costura. Porém, após ouvir um grande barulho, Jéssica diz que levantou e começou a correr, pois pensava que a casa iria desabar.

“As telhas estavam quebrando e quando entrei na cozinha da casa já era possível ver o forro no chão. Sem pensar comecei a gritar e ir atrás da Gabriela, que naquela hora deveria estar dormindo. Foi desesperador”, lembra a mãe.

Ao tentar abrir a porta do quarto da filha, percebeu que ela estava emperrada. Até aquele momento, Jéssica não havia percebido que um caminhão havia caído sobre a residência. Ao sair para fora e perceber a situação, o desespero para tirar Gabriela do quarto aumentou.

“Ele caiu exatamente sobre o quarto dela, foi nesse momento que fiquei em descontrole. Eu gritava e ela não respondia, não dava nenhum sinal. Pensei por um momento que tinha perdido minha filha. Logo os vizinhos apareceram para me acalmar mas eu não parava de gritar e chamar por ela, mas ela seguia não respondendo”, disse Jéssica.

A porta foi arrombada minutos depois com a ajuda dos vizinhos. Gabriela foi removida do quarto com sucesso, porém, apresentava alguns ferimentos, um deles na cabeça.

“Ela fez um sinal de que estava bem, porém, apontava para a cabeça, mostrando que tinha um pedaço de concreto a machucando. Ela não respirava direito. Retiramos o concreto e ela foi atendida pelo Corpo de Bombeiros. Depois, foi conduzida ao Hospital Azambuja”, complementou.

Alívio

Ao chegar no hospital, Jéssica lembra que a filha foi medicada e todos os exames necessários foram feitos. Emocionada, a mãe conta que o susto já passou, e o alívio será eterno.

“Graças a Deus minha filha nasceu de novo. Ela está bem. Preciso levantar a mão para o céu e agradecer. Ela não ter saído gravemente ferida foi um milagre na minha vida. Vou curtir a presença dela como nunca”, conclui Jéssica.

