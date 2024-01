Secretaria de Saúde divulga 31 vagas para estágio em Brusque; saiba como se candidatar

A Secretaria de Saúde divulgou que há 31 vagas de estágio para estudantes em áreas da saúde no município. O trabalho é de 20 horas semanais, com a opção de dois horários: das 8h às 12h ou 13h às 17h. Os interessados precisam estar cursando cursos na área de saúde, ou cursando o técnico de enfermagem.

Os contratados atuarão nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) para estagiar na área de medicamentos, na unidade de dispensação.

A remuneração da Bolsa Auxílio + Vale Transporte é de R$ 1.028,48. As vagas estão disponíveis no site do Ciee.

O estudante deve realizar o cadastro e depois se dirigir até a Secretaria de Saúde, onde terá que procurar pela farmacêutica Patricia Bernardi.

