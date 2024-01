Com Isabel R. Almeida

A médica ginecologista Marina Zendron realizou o parto de seu sobrinho, filho dos empresários Natalia Zendron Morelli e Paulo Morelli. Bernardo Zendron Morelli nasceu nesta terça-feira, 30, em uma cesariana, realizada no Hospital e Maternidade Imigrantes, em Brusque. A cirurgia foi conduzida pela própria Marina e por Mariana Eing, médica ginecologista e obstetra.

“Ontem minha irmã entrou em trabalho de parto e começou com contrações. Foi um parto que tinha sido programado para eu e Mariana estarmos presentes. Pedi para que eu fizesse a cirurgia até o ponto do nascimento do bebé e a partir disso, a Mariana poderia conduzir. Eu que iniciei, tirei ele da barriga, que trouxe ele ao mundo, dei o primeiro colinho e um abraço gostoso”, conta Marina Zendron.

O bebê foi o segundo membro da família que Marina realizou o parto. “O primeiro parto que eu fiz da minha irmã foi há quatro anos, quando nasceu meu sobrinho Lucas. Fui a médica responsável por toda a gestação e nascimento. A experiência, apesar de muito emocionante, me trouxe uma carga emocional aliada à responsabilidade, por estar cuidando de alguém que amo muito, que foi um pouco mais forte que eu. Então, conversei com ela e falei que numa próxima gestação eu estaria acompanhando e presente no nascimento, mas teríamos a uma médica, em paralelo, dando todo o suporte e conduta necessário”, relembra Marina.

Pelo Instagram, Natalia Zendron Morelli, mãe de Bernardo, agradeceu as médicas pelo trabalho realizado. “Seja bem vindo nosso menino lindo, nosso Bernardo! Você já é muito amado! Não tenho palavras para agradecer o carinho e o amor que recebi durante essa gestação e em especial no dia de ontem! Obrigada Dra. Mariana Eing e Dra. Marina Zendron por tanto! Amo vocês! Palavras me fogem ainda pra explicar!”, escreveu a irmã.