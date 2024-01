Consagrado na noite paulistana, o Tetto Rooftop Lounge está em expansão e apresenta a nova operação da marca, em Balneário Camboriú. Inspirado no estilo cosmopolita de Nova York, o Tetto Balneário aposta na gastronomia, coquetelaria e música para preencher o 33º andar de um edifício comercial na esquina da Terceira Avenida com a rua 700. A unidade é considerada o rooftop mais alto do país.

O investimento da operação ficou na ordem dos R$ 12 milhões. A flagship possui uma varanda com “vidro infinito” que permite flutuar sob a cidade. O projeto faz parte da expansão da marca no Brasil, presente nas coberturas de arranha-céus e hotéis no país, em cidades como São Paulo, Vitória, Brasília, Curitiba e Rio de Janeiro.

A proposta do Tetto Balneário é amplificada a partir de inovações tecnológicas que compõem a arquitetura do ambiente, em um projeto pioneiro na América Latina com experiências imersivas. Um painel de LED, que recebeu mais de R$ 3 milhões de investimento, proporciona uma imersão ao visitante. O equipamento com 130 m² em curvatura e resolução 4k exibe conteúdos exclusivos que mudam conforme o ambiente e o ritmo da música, utilizando inteligência artificial.

“O projeto é assinado pela empresa ‘The LED’, maior empresa do setor de LED da América Latina, responsável por projetos icônicos como o ‘túnel imersivo’ do Shopping Cidade Jardim, em São Paulo, e o LED do Estádio Allianz Parque”, destaca Marco Bordon, sócio do Tetto Balneário.

O empreendimento tem à frente os empresários Bruno Amorim, Marco Bordon e Norton Fabrício – conhecido na noite de Balneário Camboriú principalmente durante sua gestão no La Belle. A escolha por Balneário Camboriú está conectada com o próprio estilo da cidade, protagonista do boom imobiliário nacional com o metro quadrado mais valorizado do país. “Balneário Camboriú é a cidade do futuro e esse estilo se relaciona muito com o projeto cosmopolita e futurista do Tetto”, justifica Bordon.

Já a varanda com vidro infinito do alto faz o visitante parecer estar flutuando sobre a cidade, oferecendo uma vista panorâmica. O projeto é assinado pelo engenheiro Raimundo Calixto, o mesmo que projetou o Skyglass, em Canela, no Rio Grande do Sul. É uma estrutura de aço, com seis toneladas, e contra balanços nos quatro pontos. Os vidros são da Sentryglass, laminado e temperado com 25mm. São 100 vezes mais rígidos e cinco vezes mais resistentes. O projeto arquitetônico é assinado pela renomada arquiteta Priscila Polese. “São aplicados em escadas de vidros, o que assegura total resistência”, reforça Bordon.

Com cardápio contemporâneo, o restaurante da Tetto Balneário privilegia a gastronomia mediterrânea, priorizando também a utilização de produtos locais, como peixes e frutos do mar sempre frescos. A ambientação da Tetto Balneário se completa com a música, que pode variar desde DJs, jazz e sax ao vivo.

O espaço nasceu da percepção dos sócios de que Balneário Camboriú precisava de um ambiente sofisticado que atendesse ao público Triple A que visita e vive em Balneário Camboriú. “Pensando em criar experiências únicas para os clientes, firmamos parcerias importantes com marcas de renome internacional e com foco nas experiências de nosso público”, completa Bordon.