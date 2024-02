Brusque faz gol aos 46 do segundo tempo e empata com o Concórdia

O Brusque já está há cinco jogos sem vitória no Catarinense, após empatar em 1 a 1 com o Concórdia no estádio Domingos Machado de Lima na noite desta quarta-feira, 7, pela sexta rodada do Campeonato Catarinense. Os gols saíram na segunda etapa, que começou com domínio quadricolor, mas o Concórdia abriu o placar com Gustavo; Cristóvam, aos 46, deixou tudo igual.

A última vez em que o quadricolor ficou cinco jogos sem vencer no Catarinense havia sido em 2019, com um empate e quatro derrotas entre a 14ª e a 18ª rodada. Diante do Concórdia, está invicto há sete confrontos. Não sofria um gol há seis partidas contra o Galo d’Oeste, desde 2021.

Início devagar

O jogo começou bastante lento e muito equilibrado. O Concórdia começou com chutes fracos de fora da área, com Nadson, aos sete minutos, e Zé Vítor, aos 15. Matheus Nogueira não teve problemas para defender.

Do outro lado, o Brusque chutou pela primeira vez só aos 13 minutos. Após cruzamento pela esquerda, a bola sobrou com Diego Tavares, que rolou para Rodolfo Potiguar. O camisa 5 soltou a bomba da entrada da área, mas a bola subiu muito.

Galo ameaça

As melhores chances foram do Galo d’Oeste. Aos 30, Wendel recebeu perto da área e chutou forte, rasteiro. A bola passou perto, à esquerda de Matheus Nogueira. Aos 38, Tetê tabelou bem com Marquinhos e chutou rasteiro. A bola novamente passou perto, à direita do goleiro do Brusque.

Tentativas do Marreco

Aos 16, Paulinho Moccelin arrancou em contra-ataque, encontrou espaço e chutou de esquerda, para fácil defesa de Jean. Jhemerson chutou fraco, quase do mesmo lugar aos 22, e o goleiro segurou.

Alex Ruan cruzou com veneno aos 35 minutos, e por muito pouco Olávio não desviou para o gol. A bola saiu pela linha de fundo.

Acelerando

No início da segunda etapa, o Brusque chegou com mais perigo do que em toda a etapa inicial. Aos dois minutos, Paulinho Moccelin cruzou bem. A bola bola rápida passou por Olávio, que não conseguiu o cabeceio, e Jhemerson, que se jogou na bola, mas não achou nada.

No minuto seguinte, Diego Tavares chutou de fora. A bola voltou para ele, e a nova tentativa foi um bom chute rasteiro, forçando Jean a fazer bela defesa em seu canto direito. Os primeiros minutos foram só do Brusque, sempre presente no ataque e rondando a área. Aos 15, Madison arriscou de fora e Jean defendeu.

Galo ataca

Depois, a posse de bola ficou um pouco mais equilibrada, com o jogo sem ocorrer tanto no ataque brusquense. O Concórdia chegava de forma tímida, com escanteios e um cabeceio desajeitado de Jean Patrick aos 20 minutos

Aos 27, o atacante Gustavo, que havia acabado de entrar, abriu o placar! Ele partiu para cima de Wallace, ganhou espaço e bateu colocado. A bola morreu na bochecha da rede, à esquerda de Matheus Nogueira, que ficou só no golpe de vista.

O quadricolor sentiu o gol, mas voltou a atacar pouco depois. Aos 31, durante um momento de pressão Alex Ruan mandou uma bomba de longe, obrigando Jean a fazer grande defesa.

Empate sofrido

Tentando arrancar o empate, o Brusque se lançou ao ataque e conseguiu aos 46 minutos. Alex Ruan passou para Paulinho Moccelin, que, de dentro da área, cruzou. Cristóvam se jogou com tudo na bola para marcar o gol de cabeça.

Próximo jogo

O Brusque recebe o Inter de Lages no Estádio das Nações, com o apito inicial às 19h de domingo, 11. O Concórdia enfrenta o Barra no Gigantão das Avenidas, em Itajaí, às 16h de sábado, 10.

Concórdia 1×1 Brusque

Campeonato Catarinense

6ª rodada

Quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024

Estádio Domingos Machado de Lima, Concórdia

Público total: 870

Renda: R$ 18.735

Concórdia: Jean; Ryan, William, Perema, Baseggio (Jean Patrick-int); Tetê, Zé Vítor, Wendel (João Lenger 26′-2º); Marquinhos (Meneses 40′-2ºt), Nadson (Gustavo 22′-2ºt); Vitinho (Hector 22′-2ºt).

Técnico: Lucas Isotton

Brusque: Matheus Nogueira; Ronei (Cristóvam 36′-2ºt), Matheus Salustiano, Wallace, Alex Ruan; Rodolfo Potiguar (Alex Ruan 34′-2ºt), Madison (Dionísio 21′-2ºt), Jhemerson; Diego Tavares (Maycon Douglas 21′-2ºt), Paulinho Moccelin; Olávio (Guilherme Queiróz 21′-2ºt).

Técnico: Luizinho Lopes

Trio de arbitragem: Luiz Augusto Silveira Tisne (CBF), auxiliado por Henrique Neu Ribeiro (CBF) e Elen Carolin Portal Sieglitz (FCF).

Quarto árbitro: William Martins Custódio (FCF)

Gol: Gustavo (27′-2ºt)

Cartões amarelos: Meneses, Ryan; Luiz Henrique, Paulinho Moccelin

